خصائص أمنية وفنية قادمة لتطبيق واتساب.. تعرف عليها

2019/02/02 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد "واتساب" للكشف عن العديد من التحديثات المميزة هذا العام وفق تسريبات وشائعات تقنية، وذلك لزيادة تعداد مستخدمي التطبيق البالغ عددهم 1.5 مليار.

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