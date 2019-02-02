بالفيديو.. كابتن قطر يتلقى صفعه في المطار كادت تطيح الكأس منه

2019/02/02 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واظهر الفيديو قيام احد المواطنين العمانيين بالتهجم على الهيدوس وضربه ضربة كادت تطيح بالكأس من يديه.وسرعان ما هب رجال الامن الى المواطن وامسكوا به وسط ذهول من الهيدوس على الحادثة.انتهى

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