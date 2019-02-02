المنافذ : ضبط أجهزة آيباد وأعادة 7 أرساليات في مطار بغداد والشيب مخالفة للضوابط .

2019/02/02 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن مجمل نشاط كوادرها في منافذ {ميناء أم قصر الجنوبي ، مطار بغداد الدولي ، الشيب ، سفوان}.

وذكرت الهيأة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم "بناء على معلومات دقيقة من قبل مكتب الامن الوطني وبالتنسيق المشترك مع المكتب اعلاه تم ضبط حاوية 40 قدم تم ترويج معاملتها الكمركية بدون {فتح السيل الكمركي} للحاوية في منفذ ميناء ام قصر الجنوبي.وأضاف البيان انه "تم حجز {٩٠ جهاز آيباد} ذات منشأ صيني في صالة القدوم الرحلة القادمة من لبنان على متن الخطوط الجوية اللبنانية مخالفة للضوابط بأشراف من منتسبي منفذ مطار بغداد الدولي والكمرك المدني".وتابع ان "تم إعادة عجلات {سبع ارساليات محملة بمسحوق التايت} وذلك لفشلها بالفحص من قبل التقييس والسيطرة النوعية في منفذ الشيب الحدودي، فضلا عن إعادة {٢٤٠ درزن} من مادة الشوربة لعدم وجود اجازه استيراد وشهادة منشأ الى الجانب الكويتي خلافا للضوابط في منفذ سفوان الحدودي".وختم انه "تم احالة جميع المخالفات للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانوينة بحقها".انتهى

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