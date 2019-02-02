2019/02/02 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ضبط ٣ صواريخ نوع كراد موجهة لقاعدة عين الاسد

02/02/2019 20:12:00 PM |

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واع بغداد

تمكنت عمليات الجزيرة من ضبط ضبط ٣ صواريخ "نوع كراد" موجهة لقاعدة عين الاسد في الانبار.

وذكر بيان لمركز الإعلام الأمني، تلقته(وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ) ان" قطعات الفرقة السابعة ضمن قيادة عمليات الجزيرة ومن خلال المتابعة الميدانية، تتمكن من ضبط ٣ صواريخ نوع كراد تعمل بواسطة جهاز توقيت الكتروني، في تلال منطقة الدولاب كانت موجهة نحو قاعدة عين الاسد".

واضاف" حيث تمكنت القوة ذاتها من ايقاف التوقيت قبل ١٥ دقيقة من انطلاقها، وقد تم التعامل معها أصوليا".

وكان مصدر امني كشف لوكالة أنباء الاعلام العراقي واع اليوم السبت ، ان" فوج طوارئ الانبار الثالث عشر وبالتعاون مع الجيش العراقي الفرقة السابعة تمكن من ضبط صواريخ كانت معدة للاطلاق باتجاه قاعدة عين الأسد الجوية في صحراء منطقة الدولاب التابعة لناحية البغدادي غربي الانبار.

ت/ب.س

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