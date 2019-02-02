انتصار ساحق لتشيلسي على هيديرسفيلد تاون

2019/02/02 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:حقق فريق تشيلسي، اليوم السبت، انتصارا ساحقا على ضيفه هيديرسفيلد تاون بخمسة اهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب ستامفورد بريدج، معقل الفريق الازرق، ضمن منافسات الدور الخامس والعشرين من الدوري الانكليزي الممتاز.

تقدم تشيلسي بهدف عبر الوافد الجديد غونزالو هيغوايين في الدقيقة 16، تلاه ايدين هازارد بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 46 من ركلة جزاء.وعاد هازارد لتسجيل هدفه الثاني الشخصي والثالث لفريق تشيلسي في الدقيقة 66، ثم نجح هيغوايين باحراز الهدف الثاني الشخصي له والرابع لفريقه في الدقيقة 69.واختتم البرازيلي ديفيد لويس مهرجان الاهداف بهدف خامس في الدقيقة 86، ليخرج البلوز بانتصار ساحق وثلاث نقاط رفعت رصيده الى 50 نقطة متقدماً الى المركز الرابعـ في حين بقي هيديرسفيلد تاون في الترتيب العشرين الاخير برصيد 11 نقطة فقط.

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