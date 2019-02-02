فيديو - أمير قطر يستقبل بعثة العنابي بالورود في مطار الدوحة

2019/02/02 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ أمير دولة قطر، بعثة المنتخب الوطني، منذ قليل، في مطار الدوحة، بعدما عاد الأدعم من الإمارات متوجًا بطلًا لآسيا.

العنابي حقق إنجازًا تاريخيًا بالأمس بالفوز لأول مرة في تاريخه بكأس آسيا الإمارات 2019 على حساب منتخب اليابان، بالتغلب عليه بثلاثية مقابل هدف وحيد.

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وقام صاحب السمو باستقبال البعثة في المطار بالورود مهنئًا إياهم على الإنجاز التاريخي، بجانب التقاطه صورة تذكارية معهم، منشدين جميعًا النشيد الوطني.

فيديو 2: حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يستقبل بمطار الدوحة الدولي بعثة منتخبنا الوطني بطل #كاس_آسيا2019 #قطر_بطل_اسيا #قطر @TamimBinHamad pic.twitter.com/7WGP6cx4Hy— قنوات الكاس (@alkasschannel) ٢ فبراير ٢٠١٩قطر لم تحقق اللقاء فقط لأول مرة في تاريخها، بل حققت عددًا من الأرقام القياسية، حيث تعد أول منتخب عربي يصل للنهائي دون استقبال أي هدف طوال مشواره.

وحصل نجم العنابي المعز علي على لقب هداف البطولة رصيد 9 أهداف، متخطيًا الهداف التاريخي لنسخة واحدة من البطولة الإيراني علي دائي برصيد 8 أهداف، سجلها بنسخة 1996.

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يلقي النشيد الوطني مع اسوده لاعبي المنتخب الوطني ..



#كاس_آسيا2019 #قطر_بطل_اسيا #قطر pic.twitter.com/k4hOx6RNvJ— قنوات الكاس (@alkasschannel) ٢ فبراير ٢٠١٩

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