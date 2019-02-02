الإعلام الأمني يعلن العثور على 3 صواريخ كانت موجهة نحو قاعدة أمريكية

2019/02/02 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن مركز الإعلام الأمني، السبت، عن ضبط ثلاثة صواريخ كانت

موجهة نحو قاعدة عين الاسد في الانبار.

وقال المركز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،

إن “قطعات الفرقة السابعة ضمن قيادة عمليات الجزيرة ومن خلال المتابعة الميدانية،

تتمكن من ضبط ٣ صواريخ “نوع كراد” تعمل بواسطة جهاز توقيت الكتروني، في تلال

“منطقة الدولاب ” كانت موجهة نحو قاعدة عين الاسد”.

وأضاف البيان أن “القوة ذاتها تمكنت من ايقاف التوقيت

قبل ١٥ دقيقة من انطلاقها، وقد تم التعامل معها أصوليا”.

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