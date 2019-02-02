إفتتاح مقر اكبر شركة الكترونية ايرانية في عاصمة اقليم كوردستان

2019/02/02 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ من المقرر ان تقوم اكبر شركة ايرانية لإنتاج السلع الالكترونية يوم غد الاحد بافتتاح ممثلية لها في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وشركة "برفاب" تعد من اكبر الشركات الايرانية لإنتاج السلع الالكترونية قررت فتح ممثلية لها في اربيل وذلك في حدث في فندق روتانا اربيل بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من اقليم كوردستان، للإعلان عن هذا الحدث.

وتفتح "برفاب" ممثليتها عن طريق شركة "جنرال ستار" في اربيل ، وسيقوم مسؤولو الشركتين خلال الحدث بطرح خططهما المستقبلية في اقليم كوردستان.

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