انصار الله يستهدفون التحالف السعودي بـ 4 صواريخ زلزال في جيزان

2019/02/02 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت جماعة أنصار الله “الحوثيين”، السبت، أنها قصفت بـ 4 صواريخ نوع زلزال 1 تجمعات للتحالف السعودي في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.وذكر المركز الإعلامي لـ”أنصار الله” على “تويتر”، أن “مقاتلي الجماعة أطلقوا 4 صواريخ محلية الصنع من نوع زلزال1 “مداه 3 كيلو مترات” وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات للجنود السعوديين […]

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