2019/02/02 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

وصل أن اية الله الشيخ عيسى قاسم الى مدينة مشهد المقدسة في ايران مساء اليوم السبت.

وأفادت وكالة {مهر} للأنباء، نقلا عن الشيخ عيسى أحمد قاسم انه” وصل اليوم السبت، إلى مدينة مشهد المقدسة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك لزيارة الإمام علي بن موسى الرضا {عليه السلام}”.وكان الشيخ عيسى قاسم حط رحاله في مدينة أمير المؤمنين {عليه السلام} بالنجف الاشرف في الـ 26 من ايلول الماضي 2018، وذلك بعد رحلة علاجية في العاصمة البريطانية لندن.





اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ عيسى قاسم يصل مشهد المقدسة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ عيسى قاسم يصل مشهد المقدسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).