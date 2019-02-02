تركيا تعتقل امرأة يشتبه بمهاجمتها القنصلية الأمريكية باسطنبول قبل أربع سنوات

2019/02/02 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مكتب حاكم اسطنبول إن قوات الأمن التركية اعتقلت اليوم السبت امرأة يشتبه بشنها هجوما مسلحا على القنصلية الأمريكية في اسطنبول قبل نحو أربع سنوات.

وأضاف المكتب أن هاتيجيه قليج، وهي عضو في جماعة يسارية متطرفة، اعتقلت في منطقة أفجيلار في اسطنبول خلال عملية مشتركة للمخابرات وقوات مكافحة الإرهاب.

وكانت امرأتان أطلقتا الرصاص على مبنى القنصلية في أغسطس آب 2015.



واعتقلت إحداهما حينئذ لكن قليج ظلت هاربة منذ ذلك الحين رغم رصد مكافأة قيمتها 1.5 مليون ليرة (290 ألف دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقالها.

وكانت جبهة جيش تحرير الشعب الثوري، التي تعتبرها الولايات المتحدة وتركيا منظمة إرهابية، أعلنت حينئذ مسؤوليتها عن الهجوم، قائلة إن الولايات المتحدة هي “العدو اللدود” للشرق الأوسط والعالم.

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