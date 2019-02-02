اعتقال مهرب أسلحة وضبط 5 بنادق (برنو) بحوزته في تلعفر

2019/02/02 | 20:35

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مركز الاعلام الأمني، اليوم السبت، ضبط صواريخ موجهة نحو قاعدة أميركية في العراق.

وذكر المركز، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "قطعات الفرقة السابعة ضمن قيادة عمليات الجزيرة ومن خلال المتابعة الميدانية، تمكن

بغداد اليوم - بغداد

كشف الامين العام لحركة بابليون (لواء 50 في الحشد الشعبي)، ريان الكلداني، اليوم السبت، حقيقة منع قواته من الدخول الى مناطق سهل نينوى من قبل قوات البيشمركة.

وقال الكلداني، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "اللواء خمسين يت

بغداد اليوم _ بابل

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإتخاذ الحشد الشعبي إجراءات أمنية "مشددة" في مناطق جرف الصخر شمالي محافظة بابل، على خلفية تسلل عناصر من تنظيم داعش اليه، ليلة أمس.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "فصائل الحشد

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