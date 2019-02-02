2019/02/02 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وغداة قرار مجلس الدولة، أعلى هيئة للقضاء الإداري في فرنسا، السماح بمواصلة استخدام الكرات الوامضة في التظاهرات، قرر المحتجون الذين بدأوا تحركاتهم أساسا ضد السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة تنظيم "مسيرة كبرى للجرحى".في العاصمة الفرنسية لحظر الكرات الوامضة والقنابل المسيلة للدموع.وعبّر المحتجون عن إدانتهم اللجوء إلى الرصاص غير القاتل الذي استخدم أكثر من 9200 مرة منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية والمتهم بالتسبب بجروح خطيرة، بما في ذلك لأحد قادة "السترات الصفراء" جيروم رودريغ.وقالت مجموعة الناشطين "لنجردهم من السلاح" إن عشرين شخصا أصيبوا بجروح خطيرة في العين منذ 17 تشرين الثاني، وتجري إدارة الشرطة 116 تحقيقا في هذا الشأن، يتعلق عشرة منها بجروح خطيرة في العين.من جهته، اعترف وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أمس الجمعة بأن هذا السلاح يمكن أن "يجرح" ووعد بمعاقبة "التجاوزات"، لكنه دافع عن استخدامه "لمواجهة مثيري الشغب".

انتهى.ص.هـ.ح.

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