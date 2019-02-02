مراسل «الغد» يرصد تفاصيل زيارة غسان سلامة إلى القاهرة

2019/02/02 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال محمد الحمراوي، مراسل الغد من القاهرة، إن اجتماع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، تناول آخر تطورات الواضع على الساحة الليبية، وسبل دفع عملية التسوية السياسية في ليبيا، مشيرا إلى أن سلامة لديه أفكارا جديدة يمكن أن تساهم في حلحلة الأزمة الليبية فيما أشاد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية برؤية المبعوث الأممي غسان سلامة.

وأوضح مراسلنا خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد» مع الإعلامية سهى أحمد، أن غسان سلامة طلب من وزير الخارجية المصري، سامح شكري، دعم ومساندة مصر خلال الفترة المقبلة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة، مع المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة، مستجدات الأزمة الليبية.



وبحث الطرفان سبل الدفع بالتسوية السياسية، في ضوء ما يتردد عن عزم الأمم المتحدة تأجيل مؤتمر الإعداد لانتخابات ليبيا هذا العام لحين الحصول على مزيد من الدعم من الأطراف المتناحرة.

والتقى سامح شكري وزير الخارجية المصري اليوم السبت، المُمثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة ، وذلك أثناء زيارته الحالية إلى القاهرة للتباحث بشأن آخر المُستجدات على الساحة الليبية، وتبادل الرؤي حول سُبل الدفع بالعملية السياسية، فضلاً عن جهود مكافحة الإرهاب لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري تناول رؤية مصر إزاء تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، والجهود المصرية الرامية إلى تعزيز بناء التوافق بين أبناء الشعب الليبي الشقيق كخطوة أساسية للدفع بالحل السياسي، فضلاً عن دعم مسار بناء وتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية لاستعادة زمام الأمور وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وعلى نحو يُسهم بشكل مباشر في تهيئة المناخ السياسي والأمني في ليبيا لإتمام الاستحقاقات الانتخابية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن السيد غسان سلامة حرص خلال اللقاء على إطلاع الوزير شكري على نتائج الاتصالات والمشاورات التي قام بها مؤخراً على الساحة الليبية، واستعراض تطورات الأوضاع في البلاد.



واتصالاً بذلك، أكد الوزير شكري على مُحدّدات الموقف المصري من الأزمة الليبية المبني على الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة، وذلك في إطار حوار ليبي ليبي ووفقاً للاتفاق السياسي الليبي، وبما يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية وسلامة أراضيها.

واختتم حافظ، بأن المُمثل الخاص ثمّن من جانبه زيارته إلى القاهرة وتبادل الرؤى مع الوزير شكري بشأن مستقبل تسوية الأزمة الليبية، معرباً عن تقديره للدور الهام الذي تضطلع به مصر لدعم جهود إنهاء الأزمة على الصعيديّن السياسي والأمني، ومنوهاً لتطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة المقبلة.

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