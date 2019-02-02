2019/02/02 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مباحثاتهما في اسطنبول اليوم السبت، على توسيع التعاون بين البلدين، خصوصا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وركزت مباحثات الملك عبدالله مع الرئيس التركي، التي عقدت في قصر هوبر، على العلاقات المتينة التي تربط الأردن وتركيا وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

وجرى التأكيد، خلال المباحثات التي حضرها عدد من كبار المسؤولين في البلدين، على إدامة التنسيق والتشاور بين الأردن وتركيا إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد الملك عبدالله ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادا إلى حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتم خلال المباحثات التأكيد على أهمية مواصلة الجهود المبذولة لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الإغاثية والتعليمية والصحية للاجئين.

كما تناولت المباحثات التطورات المرتبطة بالأزمة السورية، حيث أكد الملك عبدالله أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة آمنة للاجئين إلى وطنهم.

وتم استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الأرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.

وأقام الرئيس التركي مأدبة عشاء تكريما للعاهل الاردني والوفد المرافق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاهل الأردني والرئيس التركي يعقدان مباحثات في اسطنبول) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاهل الأردني والرئيس التركي يعقدان مباحثات في اسطنبول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).