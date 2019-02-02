عمليات الجزيرة تتمكن من ضبط ثلاثة صواريخ كانت موجهة نحو قاعدة عين الاسد

2019/02/02 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مركز الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن ضبط ثلاثة صواريخ كانت موجهة نحو قاعدة عين الاسد في الانبار.وقال المركز في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة

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