2019/02/02 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذرت المرشحة الديموقراطية للبيت الأبيض اليوم السبت, اليزابيث وارن من قبيلة شيروكي لأنها أجرت فحصا للحمض النووي لتثبت أصولها الهندية، متحدية بذلك الرئيس الامريكي دونالد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرشحة ديموقراطية للبيت الأبيض تتحدى ترامب وتعتذر من السكان الأصليين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرشحة ديموقراطية للبيت الأبيض تتحدى ترامب وتعتذر من السكان الأصليين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).