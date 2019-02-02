اقليم كردستان يستعد لاصدار قرار يخص المسلسلات التركية !

2019/02/02 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المتحدث باسم مديرية مناهضة العنف ضد المرأة، عن تقديم مذكرة

لبرلمان كردستان لاصدار قرار بمنع عرض المسلسلات التركية.

وقال روند صابر، المتحدث باسم مديرية مناهضة العنف ضد المرأة، في

لقاء اذاعي، انهم اجروا مشاورات معمقة مع ممثلي جميع المنظمات

الدولية ومستشاري وزارة الثقافة في اقليم كردستان، لمنع عرض

المسلسلات التركية والأجنبية، والتي بدأت تؤثر سلبا على

المجتمع.واضاف روند صابر، انهم رفعوا مذكرة الى البرلمان عبر وزارة الثقافة،

حيث وقعت عليها جميع الاطراف ذات العلاقة، لنتمكن جميعنا من منع عرض

المسلسلات التركية وما تتضمنه من مشاهد وامور سيئة. وردا على سؤال هل هم متفائلون باصدار قرار المنع، قال روند صابر، أن

وزارة الداخلية تصدر الأوامر للجهات المعنية للتطبيق، لكن بداية يجب

ان يصدر البرلمان قرارا ومن ثم يتم تطبيقه، لافتا الى انهم لا

يستطيعون إصدار أوامر لاعضاء البرلمان، لكنهم حصلوا على تعهدات

باصدار القرار وتطبيقه.

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