امانة بغداد تحدد موعد افتتاح نفق مهم في العاصمة

2019/02/02 | 20:39

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت أمانة العاصمة بغداد، اليوم الاحد، إكمال الأعمال الخاصة بنفق الشرطة غرب بغداد، وذلك بعد مباشرتها...

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