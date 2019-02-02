رئيس مجلس النواب الاردني في بغداد هذا الأسبوع

2019/02/02 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مصادر خاصة لوكالة الانباء العراقية اليوم السبت، رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة سيزور بغداد الاسبوع الحالي لتعزيز التعاون البرلماني بعد الاتفاق الحكومي.

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