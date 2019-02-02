2019/02/02 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/المنافذ تعلن ضبط أجهزة آيباد وإعادة سبع أرساليات في مطار بغداد والشيب

02/02/2019 20:32:00 PM |

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واع بغداد

أعلنت هيية المنافذ الحدودية ،السبت، عن مجمل نشاط كوادرها في منافذ ( ميناء أم قصر الجنوبي ، مطار بغداد الدولي ، الشيب ، سفوان ).

وذكرت الهيئة في بيان تلقته( وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )انه " بناءاً على معلومات دقيقة من قبل مكتب الامن الوطني وبالتنسيق المشترك مع المكتب اعلاه تم ضبط حاوية 40 قدم تم ترويج معاملتها الجمركية بدون "فتح السيل الجمركي " للحاوية في منفذ ميناء ام قصر الجنوبي".

واضاف انه "بأشراف منتسبي منفذ مطار بغداد الدولي والكمرك المدني تم حجز "٩٠ جهاز آيباد" ذات منشأ صيني في صالة القدوم الرحلة القادمة من لبنان على متن الخطوط الجوية اللبنانية مخالفة للضوابط".

وتابع انه تم " إعادة عجلات "سبع ارساليات محملة بمسحوق التايت" وذلك لفشلها بالفحص من قبل التقييس والسيطرة النوعية في منفذ الشيب الحدودي".

واردف انه تم ايضا "إعادة "٢٤٠ درزن" من مادة الشوربة لعدم وجود اجازه استيراد وشهادة منشأ الى الجانب الكويتي خلافا للضوابط في منفذ سفوان الحدودي".

واختتم "تم احالة جميع المخالفات للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانوينة بحقها".

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