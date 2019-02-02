البخاتي: عصابات الأراضي تستعرض بسياراتها الحديثة وامانة بغداد خائفة

2019/02/02 | 20:53

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وقال البخاتي لوكالة {الفرات نيوز} ان" العصابات استولت على ارضة مساحتها {60} دونماً في منطقة بزايز الفضيلية في بغداد تابعة لامانة بغداد".وأضاف ان" العصابات استعرضت بسياراتها الحديثة لإخافة المواطنين والاستيلاء على الأراضي بطريقة غير مشروعة".وأشار الى ان" هذه الظاهرة ملموسة في كل مناطق بغداد والمواطن متخوف لعدم الظهور والتصدي لهذه العصابات، وامانة بغداد وبلدياتها الـ14 خائفة هي الأخرى ولن تتصدى لهذه الظاهرة".



وكانت عقارات الدولة كشفت في وقت سابق عن احباط بيع أرض حكومية كبيرة في بغداد من قبل عصابات.وذكر مدير عام العقارات احمد حسن الربيعي {للفرات نيوز} انه" بأجرءات سريعة ونتيجة معلومات تم الحصول عليها عن قيام جماعات خارجة عن القانون بأعمال تهيئة الارض وتعديلها لغرض تقسيمها وبيعها بصورة غير قانونية، مشيرا الى تشكيل فريق عمل سريع في دائرة عقارات الدولة لغرض اجراء الكشف ومعرفة عائدية العقار المرقم ٣٢١٠٢ م١٦ بزايز الفضيلية ذو مساحة ٦٠ دونم، تقدر قيمتها ٣٠ مليار دينار عراقي.انتهى

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