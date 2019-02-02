2019/02/02 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس من: محمد المحمودي بعد انقضاء الأيام المئة التي ألزم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي نفسه بها، تسير الحكومة بإيقاع بطيء وغموض يكتنف كثير من مفاصلها، خاصة مع غياب المتحدثين الرسميين في ظل الحاجة إليهم بسبب تزايد الأخبار المزيّفة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتبر سياسيون خلوّ رئاسة الوزراء وبعض الوزارات من متحدث […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة بلا لسان: 12 وزارة في حكومة عبدالمهدي بلا متحدثين والإعلام الأمني “مشتت”) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة بلا لسان: 12 وزارة في حكومة عبدالمهدي بلا متحدثين والإعلام الأمني “مشتت”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).