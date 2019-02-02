المعارض البحريني عيسى القاسم يغادر العراق

2019/02/02 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس_ بغداد افادت وسائل اعلام ايرانية، الجمعة، بمغادرة المعارض البحريني رجل الدين عيسى قاسم، متوجها الى ايران.وذكرت الوسائل في اخبار تابعها “ناس” اليوم (2 اشباط 2019) ان “المعارض البحريني عيسى قاسم وصل، مساء اليوم، إلى مدينة مشهد الإيرانية، وذلك لزيارة الإمام علي بن موسى الرضا”.يشار الى ان رجل الدين عيسى قاسم قد أقام […]

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