سلة النفط تخسر أمام بيروت اللبناني ببطولة دبي الدولية

2019/02/02 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:خسر فريق النفط العراقي لكرة السلة، اليوم السبت، مباراته الثاني ببطولة دبي الدولي، امام نظيره بيروت اللبناني، وذلك ضمن منافسات المجموعة الاولى.وجاءت خسارة الفريق العراقي بفارق 17 نقطة، وبواقع 92 مقابل 75 نقطة.

وبهذه النتيجة بات رصيد فريق النفط العراقي ثلاث نقاط من مباراتين بصدارة فرق المجموعة، فيما اصبح رصيد فريق بيروت اللبناني نقطتين من مباراة واحدة، بالمركز الثاني.وكان فريق النفط قد تغلب في مباراته الاولى بالبطولة على منتخب الاردن بنتيجة 63 مقابل 60 نقطة.

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