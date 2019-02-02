الداخلية تعلن القبض على مهرب أسلحة في الموصل

2019/02/02 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

أعلنت وزارة

الداخلية، اليوم السبت، القاء القبض على مهرب أسلحة وضبط 5 بنادق “برنو”

بحوزته في قضاء تلعفر غرب الموصل بمحافظة نينوى.

وقال الناطق بإسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان، اورده مركز الاعلام الامني، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مكتب مكافحة إجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى، وبناءً على معلومات إستخبارية ، القى القبض على أحد مهربي الأسلحة مع عجلته نوع (كيا حمل) في منطقة تلعفر غرب مدينة الموصل”، مشيرا الى ضبط “(خمسة) بنادق نوع (برنو) مخفية في جانب العجلة”.

وأضاف معن، أن

“هذا النوع من السلاح كان عناصر داعش يقومون بتحويره إلى سلاح قناص”.

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