عمان تحتضن اجتماعا آخر بين طرفي الصراع في اليمن الأسبوع المقبل

2019/02/02 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الأردن موافقته على طلب مقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، لعقد اجتماع آخر بين فرقاء اليمن في العاصمة عمّان الأسبوع المقبل.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، إن الاجتماع سيعقد الأسبوع المقبل في عمان بين الوفد الوطني اليمني ووفد حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، وسيخصص لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.وأشار القضاة إلى أن موافقة المملكة على عقد الاجتماع في عمان، يأتي في إطار دعمها لجهود إنهاء الأزمة اليمنية، واستمرارا لجهود المبعوث الأممي الخاص لليمن للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة.وكان الأردن قد استضاف مطلع الشهر الجاري جولة محادثات بين الوفدين برعاية أممية، تم خلالها مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين المنبثق عن مشاورات السويد.

انتهى.ص.هـ.ح.

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