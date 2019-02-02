روسيا: سنضطر للقيام بكل ما يلزم لتوفير أمننا الوطني في ظل التهديدات الصادرة من واشنطن

2019/02/02 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكّدت وزارة الخارجية الروسية، أنّ “موسكو قامت بكلّ ما يمكن للحفاظ

على معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، ودعت إلى الحوار

مرارًا”.ولفتت في بيان، إلى أنّ “موسكو ستضطر للقيام بكلّ ما يلزم لتوفير

أمنها الوطني، في ظلّ التهديدات الجديدة الصادرة من الولايات المتحدة

الأميركية”، معلنةً “أنّنا منفتحون على الحوار الموضوعي حول معاهدة

الصواريخ، في حال أعادت واشنطن النظر في نهجها الهدّام”.

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