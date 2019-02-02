مصدر.. مقتل مدني بهجوم مسلح غربي بغداد

2019/02/02 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني،اليوم السبت، بمقتل مدني بهجوم مسلح نفذه مجهولون غرب العاصمة بغداد.وقال المصدر في حيدث صحفي أطلعت عليه "العهد نيوز" ان " مدني قتل

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