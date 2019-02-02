إختيار “أميرة” لزعامة الآيزيديين في المرحلة المقبلة

2019/02/02 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعد سلوم تترك وفاة الأمير “تحسين بك” فراغاً يصعب تعويضه في المجتمع الآيزيدي، إذ قاد الراحل مجتمعه بحكمة لمدة تجاوزت سبعة عقود، و خلال فترة حكم معقدة إتسمت بالتحولات العنيفة لإنظمة سياسية ملكية وجمهورية.قاد الأمير الحكيم مجتمعه في أوج صعود سلطة البعثيين، وأحسن الحفاظ على توازنات القوى المتصارعة بعد إنحدار سلطتهم وانهيارها في سبيل […]

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