المنافذ الحدودية تعلن ضبط 18 حاوية تضم مواد كيمياوية خطرة معدة للتهريب جنوبي العراق

2019/02/02 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، السبت، ضبط 18 حاوية تضم مواد كيميائية خطرة معدة للتهريب في محطة "بوابة البصرة"، جنوبي البلاد.

وذكر بيان صادر عن الهيئة اليوم 2 شباط 2019 أن "الهيئة العامة للجمارك في محطة بوابة البصرة تمكنت اليوم بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني من ضبط 18 حاوية تحمل 360 ألف لتر من المواد الكيميائية الخطرة (حامض الهيدروكلوريك) بنسبة تركيز مختلفة معدة للتهريب".

وأضاف البيان أنه "تم اكتشاف الأمر عن طريق تدقيق أوراق الحمولة التي تبين أنها مزورة من قبل مافيات التهريب"، حسب تعبير البيان.

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