اغتيال الدكتورعلاء مجذوب امام منزله بكربلاء

2019/02/02 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغتال مسلحون مجهولون الروائي والكتاب الدكتور علاء مجذوب امام منزله وسط كربلاءوبحسب مصادر مطلعة لوكالة نون الخبرية فان القاص علاء مجذوب كان عائدا من امسية ادبية الى منزله في شارع ميثم التمار حيث تم اغتياله من قبل مجهولين دون معرفة باقي التفاصيل.

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