حقيقة الأوضاع في قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى (تقرير)

2019/02/02 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد سلسلة عمليات أمنية واستخبارية،يشهد قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى استقرارا ملحوظا وتعاون بين مختلف الاجهزة الامنية والاهالي.المواطنون في القضاء ثمنوا الجهود التي يبذلها الحشد وبقية القوات الامنية لاحباط جميع محاولات الاخلال بالامن وتعكير صفو الاوضاع في مناطقهم.

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