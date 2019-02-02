ضبط 3 صواريخ كانت موجهة نحو قاعدة عين الاسد

2019/02/02 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركز الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن ضبط ثلاثة صواريخ كانت موجهة نحو قاعدة عين الاسد في الانبار.وقال المركز في بيان، إن "قطعات الفرقة السابعة ضمن قيادة عمليات الجزيرة ومن خلال المتابعة الميدانية، تتمكن من ضبط ٣ صواريخ "نوع كراد" تعمل بواسطة جهاز توقيت الكتروني، في تلال "منطقة الدولاب " كانت موجهة نحو قاعدة عين الاسد".

وأضاف البيان أن "القوة ذاتها تمكنت من ايقاف التوقيت قبل ١٥ دقيقة من انطلاقها، وقد تم التعامل معها أصوليا".

وقاعدة عين الاسد ثاني أكبر القواعد الجوية بالعراق بعد قاعدة بلد، وتقع في ناحية البغدادي، محافظة الأنبار.انتهى/س

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