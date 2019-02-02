خبير: عبد المهدي اقتصادي محنك وانشاء المدينة الصناعية خروج من الاقتصاد الريعي

2019/02/02 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عد الخبير الاقتصادي صالح الهماش، انشاء المدينة الصناعية في العراق خروج من الاقتصاد الريعي الى اقتصاد الأسواق.

وقال الهماش لوكالة {الفرات نيوز} ان" العراق بحاجة الى اتفاقات اقتصادية كثيرة لانتشاله من أزمته الاقتصادية"، مبينا ان" رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لديه خلفية اقتصادية بحته وهو خبير اقتصادي محنك وركز كل جهده وفق برنامجه الحكومي لانعاش الاقتصاد العراقي".وأضاف ان" انشاء مدينة صناعية على مساحة 24 كم2 ستكون تجربة جديدة للعراق على انشاء مدن صناعية داخل المدن العراقية والتي ستوفر رؤوس الأموال والاعمال وفرص العمل وتقدم خدمات تجارية وصناعية وتزيد الخبرات وتستثمر القوى العاملة".وتابع الهماش ان" الأردن تسعى الى رفع التبادل التجاري من 600 مليون دولار الى مليارين مما سيخلق حركة تجارية مابين البلدين"، منوها الى ان" مجمل الاتفاقيات والمشاريع ان لم تستطع الحكومة انجازها ستاتي الحكومة التي بعدها لإنجازها كما حدث في السابق أيام مجلس الاعمار؛ لكن المهم انه وضع حجر أساس كخطوة أولى لبناء بنية اقتصادية تحتية جيدة للعراق".واردف بالقول ان" العاصمة بغداد هي مركز للتجارة ولكن بعد هذه الاتفاقية سينتعش فيها الاقتصاد بشكل كبير، وربما المستفيد الاكثر هي محافظة الانبار كونها ستكون الطريق الستراتيجي والدولي الرئيسي لنقل البضائع والسلع الذي سيوفر فرص العمل لصيانة الشاحنات والتزود بالوقود".واختتم الخبير الاقتصادي بالقول ان" المدنية الصناعية ستكون اول خطوة للخروج من الاقتصاد الريعي الى اقتصاد السوق".انتهى

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