كنسية في بعقوبة تعانق اول قداس بعد انقطاع 15 عاما

2019/02/02 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز} عانقت كنسية ام المشورة، السبت، قداسها الاول بعد انقطاع استمر لمدة 15 عاما في ديالى.

وذكر مراسل وكالة {الفرات نيوز} انه تم "اقامة اول قداس في كنيسة ام المشورة في بعقوبة بعد 15عاما على اغلاقها و بحضور البطريرك الكاردينال لويس ساكو ومدير ديوان الأوقاف المسيحية".واضاف ان "القداس شهد حضور ممثلين عن شرطة ديالى وممثلين عن منظمات المجتمع المدني".انتهىبواسطة: مصطفى الجوراني

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