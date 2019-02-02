2019/02/02 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/الاعلام الامني: القبض على ارهابي في سامراء

02/02/2019 21:15:00 PM |

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واع بغداد

اعلن مركز الإعلام الأمني ،السبت، اعتقال احد الإرهابيين قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وذكر المركز في بيان تلقته(وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )ان " مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال تفعيل الجهد الاستخباري والممارسات الأمنية القت القبض احد الإرهابيين في منطقة العباسية بقضاء سامراء".

واضاف ان "عملية القبض تمت بعد نصب سيطرة على الطريق الرابط بين قضاء سامراء وتكريت والمطلوب بقضايا إرهابية كونه احد عناصر عصابات داعش الارهابي".

واشار الى ان " المفارز ذاتها تمكنت من القبض على احد الارهابيين في سيطرة الحويش بسامراء والوارد أسمه ضمن قاعدة بيانات المطلوبيين كونه كان يعمل فيما يسمى "الشرطة اللا إسلامية" التابعة لداعش ،وقد تم إحالتهما للقضاء للأكمال أوراقهما التحقيقية".

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