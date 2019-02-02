تفاصيل اغتيال الكاتب علاء مشذوب في كربلاء: 13 رصاصة أنهت مسيرة “الأديب الجريء”

2019/02/02 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اغتال مسلحون في محافظة كربلاء، السبت، الكاتب والروائي العراقي علاء مشذوب امام داره، فيما تفيد المعلومات الاولية بأن 13 رصاصة اخترقت جسد مشذوب ادت إلى وفاته على الفور.وفيما لم تعلق القوات الأمنية حتى الآن على الحادثة، يروي نشطاء وأدباء رافقوا الأديب قبل مقتله تفاصيل ساعاته الاخيرة، ويقول أحد الكتاب في حديث […]

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