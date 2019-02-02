الموصل.. القبض على مهرب اسلحة في تلعفر

2019/02/02 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس- بغداد اعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، السبت، عن تمكن مفارز مكتب مكافحة إجرام تلعفر التابع لمحافظة نينوى، من القبض على مهرب للاسلحة غرب مدينة الموصل.وقال معن في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (2 اشباط 2019)، ان “مكتب مكافحة إجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى وبناءً […]

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