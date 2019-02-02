فيديو - استقبال شعبي حافل لحافلة منتخب قطر في شوارع الدوحة

2019/02/02 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر غادرت بعثة منتخب قطر منذ قليل، مطار الدوحة، في طريقها إلى الكورنيش، للاحتفال مع الجماهير بالإنجاز التاريخي، بالتتويج بطلًا للقارة الآسيوية.

الأدعم توج بطلًا لكأس آسيا للمرة أولى في تاريخه، بعدما تغلب بالأمس، على منتخب اليابان بثلاثية مقابل هدف وحيد، في النهائي.

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وانتهت البعثة من مراسم استقبال صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد؛ أمير البلاد، الذي استقبل اللاعبين والجهاز الفني والإداري بالورود.



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ويجوب المنتخب القطري حاليًا شوارع الدوحة في حافلة خاصة، مزينة بالورود، ويحيطها الجماهير بكثافة للاحتفال مع اللاعبين.

#كأس_آسيا2019:حافلة بعثة المنتخب القطري تجوب شوارع الدوحة 🇶🇦 وسط استقبال شعبي حافل..#beINAFC pic.twitter.com/anjUGbYxrL— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢ فبراير ٢٠١٩يذكر أن العنابي حقق عددًا من الأرقام القياسية خلال مشواره في البطولة، حيث صعد للنهائي دون استقبال أي أهداف قبلها.

وحصل المعز علي؛ لاعب العنابي، على لقب الهداف التاريخي لنسخة واحدة من البطولة بتسجيله تسعة أهداف، متخطيًا رقم الإيراني على دائي، الذي سجل ثمانية أهداف في نسخة 1996.

📊 هذه القطة التي دخلت ملعب الجوديسون بارك قطعت مسافات على أرض الملعب أكثر من مهاجم التوفيز توسون 😅 pic.twitter.com/s18d96dGOX— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢ فبراير ٢٠١٩

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