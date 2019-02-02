أزمة جديدة تهدد مشروع «سد النهضة» الإثيوبي

2019/02/02 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سد النهضة الأثيوبي

كشف رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد أمس الجمعة أمام البرلمان أن تأخير بناء «سد النهضة» قد أظهر زيادة في التكلفة بنسبة 60 في المائة.

وقال أبي أحمد، إن جميع الولايات تبذل جهدا تعاونيا في القبض على المجرمين وتسليمهم للعدالة وذلك لضمان سيادة القانون، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية «إينا».

وتابع آبي أحمد، “: القادة يجب أن يكونوا دائما حذرين من قراراتهم لأنه لا يمكن لأحد أن يكون فوق القانون، وذلك في إحاطة إعلامية لأعضاء مجلس النواب في جلسة استثنائية.

وأشار إلى أن الحكومة الولائية «تعمل بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية للقبض على المجرمين المشتبه بهم ويجب أن يكون هذا موضع تقدير».

وعلاوة على ذلك ، أوضح أبي أن اللصوص لا يُمثلون أية عرقية أو عائلية أو سياسية بدلاً من أنانيتهم الشخصية.

وفي معرض حديثه عن الأفكار المنحرفة ، قال رئيس الوزراء أبي إن «استيعاب الأفكار المختلفة هو إظهار للديمقراطية وهو موضع ترحيب طالما أن الفرد لا يُقدم طلباته بشكل غير قانوني»، مكشيرا غلى أنه «ينبغي ألا نمنع أي أراء معارضة ولكن نواجهها مع الحذر من أنها لن تأثر سلبا».

يذكر أن مدير مشروع سد النهضة، كيفلي هورو، قد أعلن في وقت سابق أن الانتهاء من بناء «سد النهضة» الذي يقام على نهر النيل في أثيوبيا و إكمال التشييد يحتاج لأربع سنوات أخرى، معلنا تأجيله إلى 2022.

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