أربيل تصدر توضيحا بشأن انتشار وباء قاتل

2019/02/02 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت مديرية مستشفى طوارئ اربيل ، اليوم السبت، وفاة اي شخص بسبب اي وباء او بسبب التهاب الكبد الفيروسي "ابو صفار" في اقليم كوردستان.

وجاء في بيان للمديرية ورد لشفق نيوز، انها تنفي وفاة اي شخص بسبب تفشي اي وباء.

وقال البيان ان المديرية تطمئن المواطنين والرأي العام ان جميع الاخبار التي تحدثت انتشار مرض "ابو صفار" غير صحيحة ولا اساس لها.

ونفى البيان قيام اي شخص بالأدلاء بأية تصريحات باسم رئيس قسم بالمستشفى عن تفشي المرض.

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