تركيا تعتقل رئيس مؤسسة اسرائيل-كورد بتهمة عضوية العمال الكوردستاني

2019/02/02 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدمت السلطات التركية، اليوم السبت، على اعتقال رئيس مؤسسة اسرائيل-كورد داود الباغستاني بتهمة عضويته لحزب العمال الكوردستاني في شمال محافظة ادنة.

واشارت وسائل اعلام تركية الى ان السلطات التركية اعتقلت الباغستاني مع ثلاثة اشخاص اخرين، مبينة ان الشرطة صادرت عددا من الوثائق الالكترونية اضافة الى ستة اجهزة هاتف نقال.

وقال موقع ديلي صباح المقرب من الحكومة التركية بشأن داود الباغستاني بانه استعمل هوية مزورة وله علاقات مع (KJK) و(PKK) و( PYD) و(PJAK) وكان يروج للارهاب عن طريق الاعلام وشبكات التواصل الاعلام الاجتماعي.

والباغستاني يترأس مؤسسة اسرائيل-كورد، وكذلك يترأس تحرير مجلة وجريدة اسرائيل-كورد اللتان تطبعان في اورشليم (القدس).

وكان سابقا مسؤولا عن تلفزيون ومجلة ماف (الحق) واشترك نشاطات اعلامية في الاجزاء المختلفة لكوردستان.

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