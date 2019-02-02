2019/02/02 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مشاركة

رووداو - جومان انطلق اليوم السبت، 2 شباط، 2019، مهرجان التزلج على الجليد في جومان، في نسخته الخامسة، بمشاركة محلية ودولية واسعة، حيث تزامن مع قدوم عدد كبير من السياح العراقيين إثر بدء عطلة نصف السنة الدراسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشاركة واسعة في مهرجان التزلج على الجليد في جومان ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشاركة واسعة في مهرجان التزلج على الجليد في جومان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).