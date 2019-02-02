كأس فرنسا: نانت يكمل عقد ثمن النهائي

2019/02/02 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأرجئت هذه المباراة مرتين بسبب فقدان طائرة سالا قبل 10 أيام لدى عودته الى فريقه الجديد كارديف المشارك في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد لقاء أخير بزملائه في نانت، وقد حسمها الأخير بصعوبة بالغة بفضل هدف للمالي خليفة كوليبالي في الدقيقة 73.وبعد ثلاثة أيام على تكريم سالا في مباراة الدوري ضد سانت اتيان (1-1)، بقيت ذكرى الأرجنتيني حاضرة ايضا في مباراة السبت حيث صفق الجمهور طويلا في الدقيقة التاسعة من اللقاء (رقم اللاعب 9)، كما أطلقت البالونات الصفراء والخضراء (لون قميص نانت) في الهواء.ويلتقي نانت في ثمن النهائي الأربعاء المقبل على أرضه مع تولوز.

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