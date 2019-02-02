علاوي للحرة: الحكومة من يقرر مصير القوات الأميركية

2019/02/02 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي السبت إن إخراج القوات الأميركية من العراق أمر يخضع لاختصاص الحكومة العراقية فقط، وذلك تعقيبا على دعوات نيابية صدرت مؤخرا بهذا الشأن.

ودعا علاوي في مقابلة مع قناة "الحرة" الحكومة العراقية إلى إعطاء أهمية بالغة لمسألة تواجد القوات الأجنبية وإعلان موقف واضح بشأنه.

وأضاف نائب رئيس الجمهورية السابق أن "القوات الأميركية ليست هي فقط من تنتشر في العراق، فهناك قوات تركية أيضا وامتدادات إيرانية".

وشهدت الأسابيع الماضية تحركات من قبل بعض النواب في البرلمان العراقي لتشريع قانون يقضي بإخراج القوات الأميركية من العراق.

ومن أبرز القوى الداعية لذلك تحالف "سائرون" الذي يدعمه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يرفض الوجود الأميركي والاتفاقية الأمنية التي وقعت في عام 2010 بين بغداد وواشنطن، ويدعو إلى إلغائها.

وفي نهاية عام 2011 سحبت الولايات المتحدة جنودها من العراق بناء على قرار للرئيس السابق باراك أوباما.

لكن بعضا من هذه القوات عاد مجددا إلى العراق في 2014 في إطار التحالف الدولي لمحاربة داعش الذي كان يفرض سيطرته على مناطق واسعة في العراق وسوريا.

وينتشر حاليا نحو ستة آلاف جندي أميركي في مناطق متفرقة من العراق، ويتركز وجودهم في أربيل والأنبار والموصل.

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