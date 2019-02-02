الشرطة الاتحادية تعلن اعتقال متهمين اثنين بالارهاب

2019/02/02 | 21:37

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اعلن مركز الإعلام الأمني، السبت، اعتقال عنصرين من داعش في صلاح الدين.

وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة ال

بغداد اليوم - كربلاء

قتل الروائي العراقي علاء مشذوب، اليوم السبت، بهجوم مسلح، في محافظة كربلاء، فيما نعاه الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق.

وقال مصدر أمني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين اطلقوا، مساء اليوم، ا

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، السبت، بأن مدنيا قتل بهجوم مسلح نفذه مجهولون غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "مسلحين مجهولين فتحوا مساء اليوم، نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني اثناء مروره ضمن منطقة الرضوان

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