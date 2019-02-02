الكلداني : البيشمركة ليست قوات أفغانية .. وهذا ما يجري في سهل نينوى

2019/02/02 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف الامين العام لحركة بابليون (لواء 50 في الحشد الشعبي)، ريان الكلداني، اليوم السبت، حقيقة منع قواته من الدخول الى مناطق سهل نينوى من قبل قوات البيشمركة.وقال الكلداني، في تصريح صحفي تابعته /SNG/،إن “اللواء خمسين يتولى مهمة مسك الارض في مناطق الكيف وبطنايا والنمرود وجزء من مناطق ايمن الموصل وقرية الامام غرب القيارة، ...

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