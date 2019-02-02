مقتل مدني من قبل مسلحين غرب بغداد

2019/02/02 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر ، إن مسلحين مجهولين فتحوا مساء اليوم، نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني اثناء مروره ضمن منطقة الرضوانية غربي بغداد.

انتهى ع.س

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