مساعٍ نيابية لاستضافة مسؤولين في وزارة التربية

2019/02/02 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف الاصلاح عباس عليوي، وجود مساع في البرلمان لاستضافة مسؤولين في وزارة التربية لمناقشة بعض الملفات.

عليوي قال ان غرق بعض المدارس ومشكلة المناهج، تقف على رأس تلك الملفات، لافتا الى ان الفصل التشريعي المقبل، سيشهد حراكا رقابيا اكبر من سابقه لمحاسبة جميع الدوائر الحكومية المقصرة في أداء عملها .

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